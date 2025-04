CALCIO: INIZIO SHOCK, POI LA RIMONTA SFIORATA. 2-1 TRA PADOVA E LECCO

PADOVA – Sfida quasi proibitiva per la Calcio Lecco di mister Valente, in trasferta nel posticipo a Padova, in casa della seconda squadra della classifica del girone A di Lega Pro.

L’avvio lecchese è da film horror: in undici minuti Varas va a segno due volte, prima di testa poi con l’esterno, portando i locali sul 2-0. La prima occasione bluceleste è per Zanellato, il cui tiro in mischia viene parato da Fortin. Al 28′ è il palo a salvare Furlan, con la palla calciata da Bonaiuto da punizione che sbatte sul legno.

Nella ripresa sono i lariani a rendersi più pericolosi davanti. Marino e Sipos ci provano, ma a trovare la via del gol è Frigerio, che al 78′ risolve un batti e ribatti in area dimezzando le distanza. Il tempo scorre e, al 92′, ecco che il Lecco sfora il colpaccio: solo la traversa ferma il colpo di testa di Kristoffersen e le speranze blucelesti. Triplice fischio e vittoria veneta, con più di qualche brivido.

PADOVA – CALCIO LECCO 2-1

Primo tempo 2-0

Marcatori: Varas (P), Varas (P), Frigerio (L)

LECCO (3-5-2) Furlan; Battistini, Marrone (dal 28′ s.t. Cavallini), Martic; Anderson (dal 1′ s.t. Di Dio), Frigerio (dal 44′ s.t. Mendoza), Zanellato, Marino (dal 44′ s.t. Di Gesù), Kritta; Galeandro (dal 28′ s.t. Kristoffersen), Sipos. All.: Valente.

PADOVA (3-4-1-2): Fortin; Belli, Delli Carri, Perrotta; Kirwan (dal 14′ s.t. Capelli), Fusi (dal 40′ s.t. Favale), Crisetig, Villa; Varas, Buonaiuto (dal 21′ s.t. Spagnoli); Bortolussi. All.: Andreoletti.

ARBITRO: Pezzopane di L’Aquila

G.G.