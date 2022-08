LECCO – Amichevole “seria” al Rigamonti-Ceppi tra la Pro Vercelli e il Lecco, finita 2-1 con reti degli ospiti Comi e Corradini nel primo tempo e gol della bandiera bluceleste proprio al 90’ grazie a Scapuzzi. Evidenti le carenze di organico del club di via Don Pozzi, ancora da terminare, ma qualcosa si inizia a intravedere.

Intanto, l’inizio del campionato di Serie C è slittato per l’intervento del Consiglio di Stato a proposito dell’affaire Campobasso (“fuori” causa inadempienze, ma con ricorso in programma il 25 agosto ovvero a soli tre giorni dalla data prevista per il fischio d’inizio del torneo).

Calendari dunque tutt’ora rinviati e probabilissimo avvio non più il 28 di questo mese ma ai primi di settembre.

RedSpo

Credit foto: FB Calcio Lecco 1912