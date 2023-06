LECCO – Soddisfazione nella dirigenza e negli ateleti della Polisportiva Rovinata del Rione lecchese di Germanedo per il ritorno della prima squadra in Seconda Categoria. Dopo quattro anni la società che fa capo all’oratorio della Comunità Pastorale Madonna della Rovinata riesce a risalire dalla terza categoria vincendo l’ultima gare di campionato per 3-2 contro l’FCD Merate dopo una gara difficile in cui la formazione allenata da Riccardo Villa andava sotto per 1-0 recependo poi lo svantaggio prima con Kourouma e Colombo poi Ghilardi realizza la rete del successo. Festa grande con l’allenatore Villa soddisfatto del recupero della sua squadra, anche se per la squalifica non ha potuto essere in panchina. Un successo meritato per la squadra che non perdeva in casa da quattordici mesi. “La squadra non andrà in seconda per fare da sparring partner ma tenterà di essere protagonista” ha dichiarato il mister.