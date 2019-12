LECCO – Alle 15 al Rigamonti-Ceppi uno scontro diretto che vale molto più dei tre punti in classifica, contro l’Olbia che condivide coi blucelesti la precarietà in classifica.

E dopo dopo i sardi arrivaranno in settimana ben due trasferte in Toscana, mercoledì e domenica prossima. In teoria dunque Mister D’Agostino dovrebbe in qualche modo “dosare le forze”, snella pratica manderà in campo la migliore formazione a disposizione, al netto delle assenze di Bacci e Migliorini, con Bastrini e Nivokazi in dubbio e Giudici, squalificato.

Questo dunque il probabile “undici” del Lecco (3-4-3):

Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Scaccabarozzi, Bobb, Moleri, Carissoni; D’Anna, Capogna, Negro.