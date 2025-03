CALCIO. L’AGONISTICA DELLA ROVINATA VINCE IN CASA E GUADAGNA PUNTI

LECCO – Finisce 4-7 la partita tra Osgb Merate e Polisportiva Rovinata, classe 2009. Una partita sulla carta facile nei primi 30′ ma che ha visto i biancorossi sotto di due gol. Purtroppo è un problema che spesso si ripete: i ragazzi entrano in campo ma senza la necessaria concentrazione. Come sempre poi si riprendono e

iniziano a macinare il loro calcio mettendo in campo la solita grinta. Ci ha pensato Bianchi a dare la sveglia con la rete che ha dato il via alla rimonta, al sorpasso e alla larga vittoria. Sostanziale il contributo di un ottimo Alacchi con una tripletta, Bianchi con una seconda rete e un gol a testa dei subentrati Frigerio e Abdul.

Recupero infrasettimanale per i Giovanissimi 2010 che hanno giocato con il Costa Masnaga. È una partita da subito combattuta, con la Rovinata che parte male subendo un gol nei primi minuti. La reazione dei biancorossi però è immediata: Michele Baronchelli trova il pareggio e poi Samuele Gattoni li porta avanti 2-1. Sul finale del primo tempo però i padroni di casa pareggiano di nuovo. Nella ripresa resta tutto in equilibrio fino a quando i cambi fanno la differenza: Flavio Del Grosso e Carlo Galasso entrano e segnano i due gol che chiudono la partita sul 4-2 per la Rovinata.

Doppio impegno per i Giovanissimi 2011 che in casa hanno ospitato il Foppenico e vincono una partita abbastanza semplice per 10-0. Una menzione per i marcatori che portano la squadra alla vittoria: Corti con una tripletta, Limo Scaioli e Shaini con una doppietta, e Talha. Nel secondo impegno è invece, di nuovo al Bione, il Calolziocorte ad avere la meglio per 1-0.

G.P.