LECCO – Più dura del previsto per la Calcio Lecco 1912 l’amichevole del Rigamonti-Ceppi contro la Varesina, squadra militante in serie D. Complice sicuramente il caldo, ma anche qualche esperimento del tecnico bluceleste Alessio Tacchinardi, che, soprattutto nel primo tempo, ha tentato qualche azzardo non pienamente riuscito.

Nei primi 45 minuti è la Varesina a tenere in mano il pallino dei giochi, con il pubblico lecchese, non pagante per l’occasione, che non può fare altro che storcere il naso. Dopo il palo di Orellana a soli 4 minuti dal fischio d’inizio, gli ospiti trovano il vantaggio al 21° con Ekuban, bravo a saltare Stanca e a battere Melgrati col mancino. Varesina decisamente pimpante, soprattutto grazie al fantasista Orellana, che sul finire di tempo si accentra col sinistro, calcia e colpisce il suo secondo palo di giornata.

Nella ripresa Tacchinardi corre ai ripari con l’usato sicuro. Buso e Pinzauti in attacco e Zambataro e Lepore in fascia cambiano il volto offensivo del Lecco, più solido anche nelle retrovie con Battistini, Enrici, Giudici, Lakti e Zuccon. Al 55° Pinzauti scappa sulla destra e crossa in mezzo: Buso in primis vince il contrasto, poi da pochi passi spara in rete per il pareggio. Dopo l’assist arriva anche il gol per Pinzauti, che batte il numero 1 ospite con un bel tuffo di testa sul primo palo. Il lecco, in 10 per la brutta entrata con successiva espulsione di Buso, sfiora il tris con Zambataro, ma è un nulla di fatto. Con la Varesina è 2-1.

Così mister Tacchinardi a fine gara: “Ho fatto giocare tutti, cambiando un po’ di cose. Sono state due partite differenti, con poco agonismo nel primo tempo, forse anche perchè la prima squadra ha pagato di più a livello fisico. Nella seconda parte decisamente meglio sia a livello fisico che di gioco. È un mercato difficile, ma la società sta ancora lavorando, mi auguro che possano arrivare altri giocatori”.