LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunicare l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 delle prestazioni sportive di Aljosa Vasic dal Padova Calcio.

Vasic è un centrocampista, classe 2002, di piede destro e alto 1.88m che può agire come mezzala o esterno.

Il ragazzo è nato in Italia, precisamente a Camposampiero (PD) da genitori bosniaci, ed è cresciuto nelle giovanili del Padova Calcio (Under 17, Under 19) passando successivamente in prima squadra.

Nonostante la giovane età, ha totalizzato già 16 presenze totali in Serie C.