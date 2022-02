LECCO – Il Lecco a Legnago dopo solo 48 ore dalla bella vittoria sulla Triestina per il recupero della 21esima giornata di campionato.

Mister De Paola ha ancora problemi di rosa ma non teme un calo fisico e sa di poter contare su chi dalla panchina subentrerà ai titolari. Spazio allora a Lakti e Lora in mezzo al campo, Merli Sala in difesa, ci sono ancora problemi in attacco questa volta con l’indisponibilità di Zambataro ma è confermatissima la coppia Ganz-Petrovic con Buso alle spalle.

Il Legnago, penultimo in classifica con 9 punti in meno dei lecchesi, si è rinforzato nel mercato di gennaio e ha fame di punti; dall’altra parte i blucelesti sono a metà del guado, dentro la zona playoff ma non ancora matematicamente salvi. La sfida delle 14.30 dirà di più sul destino e sulle ambizioni dei ragazzi di De Paola.