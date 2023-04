PADOVA – Veneto amaro per il Lecco, che se ne torna da quel di Padova con due palloni nel sacco di Melgrati grazie alle realizzazioni nella prima frazione di gioco di Vasic e Jelenic (il primo italiano, l’altro sloveno) e al terzo sigillo, messo a segno da Russini al 76′.

Non basta ai blucelesti la rete del provvisorio 1-2, segnata nella ripresa da Tordini.

Mister Luciano Foschi manda in campo il consueto 3-5-2 con Mangni e Tordini di punta; replica col suo 4-3-3 l’allenatore biancoscudato Torrente.

La partita si sblocca dopo pochi minuti: al 5′ è Vasic che realizza la classica rete dell’ex su dormita difensiva: cross dalla sinistra e gol di testa. Niente da fare per l’estremo difensore del Lecco. I blucelesti reagiscono bene, con foga e grande spirito “martellando” gli avversari ma senza riuscire a concretizzare. Cosa che fa invece il Padova, mandando in porta al 27′ Jelenic (ancora di testa, su ripartenza dopo due occasioni clamorose degli ospiti) e archiviando poi la prima frazione sul doppio vantaggio.

La ripresa si apre con Pinzauti e Bunino per Mangni e Girelli, trasformando il Lecco in modo spregiudicato: il 3-4-3 riesce parzialmente nell’impresa quando Tordini al 20′ sfrutta il suggerimento dalla destra di Pinzauti. Il match sembra riaperto, ma poco dopo la mezz’ora ecco Russini che fredda Melgrati – ancora in contropiede, ancora con la difesa del Lecco che resta colpevolmente a guardare.

Nulla fino al termine, se non una mezza rissa in pieno recupero, con Lepore ammonito. Il Lecco paga una giornata da dimenticare a livello difensivo e sabato 22 conclude il campionato in casa con la Pro Vercelli – in attesa dei playoff. La contemporanea sconfitta interna della Pro Sesto mantiene i blucelesti al “comodo” secondo posto in graduatoria.

RedSpo

PADOVA-LECCO 3-1

Primo tempo 2-0



PADOVA (433) – Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello (34′ s.t. per Zanchi); Vasic (11′ s.t. Franchini), Radrezza (25′ p.t. Cretella), Dezi; Jelenic (25′ s.t. Piovanello), Bortolussi, Russini (34′ s.t. Kirwan).

A disposizione Zanellati, Fortin, Ilie, Ceravolo, Curcio, Cannavò, De Marchi.

All. Torrente.

LECCO (352) – Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici (9′ s.t. Zambataro); Giudici, Galli (20′ s.t. Ilari), Girelli (1′ s.t. Pinzauti), Zuccon, Lepore; Mangni (1′ s.t. Bunino), Tordini ( 37′ s.t. Lakti)

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bianconi, Ardizzone.

All. Foschi.

MARCATORI: Vasic (PD) 5′ p.t., Jelenic (PD) 27′ p.t.; Tordini (LC) 20′ s.t.; Russini (PD) 31′ s.t.

ARBITRO Sig. Mario Perri della sezione AIA di Roma 1

SPETTATORI circa 3.000, di cui 137 giunti da Lecco.