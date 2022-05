LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica “l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla, giunto in bluceleste a gennaio 2020″.

“Tutto il club – si legge in una nota – intende ringraziare il direttore per l’operato e per il contributo fornito e gli augura le migliori fortune personali e professionali tramite le parole del patron Paolo Leonardo Di Nunno: “Desidero ringraziare Domenico per il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro buona fortuna per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo. Sono certo che la Calcio Lecco continuerà a beneficiare del lavoro da lui impostato nei propri ambiti di competenza”.

Particolare e “caldo” il saluto del direttore uscente Fracchiolla:

“Ringrazio la famiglia Di Nunno per la grande opportunità datami di lavorare in una piazza importante come quella di Lecco, alla quale rimarrò per sempre legato. Un saluto affettuoso e un arrivederci alla famiglia della Calcio Lecco e a tutta la città.

Dai Bagai!”.