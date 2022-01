LECCO – Sarà con il trequartista che mister De Paola cercherà di far assorbire a squadra e tifosi la partenza inaspettata di Simone Iocolano, leader indiscusso di questa Calcio Lecco, ceduto in settimana dal presidente Di Nunno alla Juventus Under 23.

Il tecnico bluceleste presenta Feralpi Salò-Lecco (in scena domani alle 14.30) come a una sfida Davide contro Golia, dove ai lecchesi spetta il compito di sovvertire il pronostico. Ma più che di formazione e stato di forma dei ragazzi, i tifosi sono preoccupati di cosa succederà alla squadra che, lasciate alle spalle le ambizioni di Serie B, si ritrova a dover pensare prima di tutto alla salvezza e senza più il carisma del torinese.

In campo non sarà Tordini, attaccante, a raccogliere il testimone di Iocolano, non tra i titolari almeno. De Paola infatti, pur senza rinunciare agli esterni, sta pensando a un trequartista, probabilmente Morosini, che pare essersi ritrovato sia mentalmente che fisicamente.

Per quanto riguarda lo spogliatoio invece, l’augurio del mister è che altri giocatori, magari proprio i veterani Merli Sala o Marzorati, si impongano nel trascinare i giovani compagni di squadra, tutti di buone prospettive.