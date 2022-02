LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica ai possessori dell’abbonamento per il girone di ritorno 2021-2022 che, d’ora in poi, dovranno obbligatoriamente ritirare la tessera per poter accedere allo Stadio Rigamonti-Ceppi, recandosi in Segreteria in via Don Giovanni Pozzi 6 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 10:30 alle 12.

“La società ricorda che è obbligatorio ritirare la tessera anche per i possessori dell’abbonamento per tutta la stagione che ancora non l’hanno fatto e precisa che non sarà più possibile accedere allo stadio con il voucher/biglietto cartaceo a partire già dalla prossima partita casalinga, Lecco – Pergolettese del 6 marzo”.

“Si raccomanda di portare con sé il voucher/biglietto cartaceo che vi era stato dato al momento del pagamento altrimenti non potremo consegnarvi il nuovo badge (la tessera elettronica). Precisiamo che è possibile delegare un’altra persona per il ritiro, purché sia in possesso del vostro vecchio voucher” conclude la Calcio Lecco.