CALCIO LECCO ALTA. BELLA PROVA DI PULCINI ED ESORDIENTI

LECCO – Terza giornata di campionato con gli Esordienti 2013 del Lecco Alta che incontrano il Costamasnaga in trasferta. Partita a senso unico, con la Lecco Alta costantemente all’attacco senza però riuscire a tradurre questa supremazia in un risultato finale altrettanto utile. Finisce 4 -2nei tempi per la Lecco Alta e 3 -1 le reti totali realizzate. Belli i primi due tempi, vinti rispettivamente 2-1 e 1-0, con bella doppietta di Alessandro Aondio nel primo tempo. Più sottotono le altre due frazioni di gioco conclusi entrambi 0-0 con i verdeblu alla costante ricerca del gol che non arriva, vuoi per il terreno reso scivoloso dalle recenti abbondanti piogge e vuoi per la caparbia resistenza dei padroni di casa. Sempre caloroso il pubblico nel sostenere la propria squadra in questo impegnativo campionato provinciale.

Bella sfida sabato sul campo dell’oratorio di San Giovanni con la Lecco Alta chiamata ad affrontare la forte compagine della Calcio Lecco. Nei primi due tempi, combattutissimi, conclusi rispettivamente in parità il primo e col minimo scarto a favore della Calcio Lecco il secondo i verdeblu giocano un buon calcio contro i capaci avversari. Alla distanza esce la Calcio Lecco che fa suoi gli ultimi due restanti tempi. Il Lecco Alta esce comunque a testa alta dal confronto con la forte squadra bluceleste formata da degli ottimi piccoli calciatori.

Sconfitta per gli Esordienti misti 2012 e 2013 sul difficile campo della Futura 96. Partita combattuta e giocata ad alto ritmo che ha visto i padroni di casa imporsi con il risultato di 4-2. Partenza sprint della Futura che vince 2-0 la prima frazione di gioco. Panchine numerose e quindi tanti cambi per un secondo tempo che termina a reti bianche. Protagonisti i portieri di entrambe le squadre, autori di un’ottima partita. Terzo tempo sciupone per la Lecco Alta che spreca diversi occasioni da gol, precisi invece i padroni di casa che s’impongono con un parziale di 3-1. Quarto e ultimo tempo in parità 1-1 e tante energie in campo. Applausi dagli spalti per una partita vivace. I verdeblu proveranno a rifarsi già sabato prossimo quando sul campo “casalingo” di Civate sfiderà la Bellagina in una partita sicuramente attesa.