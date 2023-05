LECCO – Nell’ultima gara di campionato di Seconda Categoria (girone K) appena terminata con la vittoria dell’Asd Civate, si è disputata la gara tra gli Oratori Lecco Alta e Lomagna. Un match che ha visto la squadra lecchese vincere per 4-2.

Anche se nessuna delle due formazioni aveva ambizioni di classifica, la partita è stata comunque vivace e ben giocata. La gara parte dal doppio vantaggio del Lecco Alta con Comodaro su assist di Galli e Orio che sfrutta un pallone vagante a pochi passi dalla linea di porta. Il Lomagna accorcia le distanze con Giumelli e, all’inizio del secondo tempo, pareggia sempre con Giumelli sullo sviluppo di un corner.

Nel secondo tempo si sviluppano occasioni da entrambe le parti, ma la Lecco Alta vuole terminare il campionato con una vittoria e ci riesce nel finale riportandosi in vantaggio ancora con Orio che sfrutta un errore della difesa ospite. Poi da pochi passi Liuzzo su assist di Codega segna il gol del definitivo 4-2. Più che soddisfatto dei risultati il settore calcio della società del presidente Claudio Panzeri, che conta più di 250 atleti per lo più provenienti da Rancio, San Giovanni e Laorca, tra calcio, con 11 formazioni, e volley con 7 squadre. Il Lomagna, nonostante la sconfitta, si è classificato al quarto posto con 53 punti e disputerà il playoff con la Polisportiva 2001, mentre il Lecco Alta è arrivato ottavo con 45 punti a un solo punto dal quinto posto.

“La Lecco Alta ha disputato un dignitoso campionato, migliore rispetto agli ultimi anni, evidenziando potenzialità più alte. Visto il bel girone d’andata e l’inizio del ritorno che ha fatto ben sperare e sognare i tifosi l’annata è stata sicuramente di crescita – commentano i responsabili della società – Abbiamo fatto il doppio dei punti rispetto alla passata stagione, il secondo posto come punti in casa e il terzo posto come gol fatti e sono state gettate solide basi per il futuro, grazie soprattutto allo staff e allo splendido lavoro di mister Andrea Perossi, che, dopo lunga e difficile valutazione, ha deciso di non continuare alla guida della prima squadra per la prossima stagione. Con rammarico la società Lecco Alta ringrazia mister Perossi e il suo staff composto da Stefano Perossi, Achille Dell’Oro e Salvatore Sinopoli per il lavoro svolto con serietà, passione, competenza e senso di appartenenza verso la società”.