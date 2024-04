CALCIO LECCO ALTA: FINE SETTIMANA POSITIVO PER L’ATTIVITÀ DI BASE

LECCO – Gli Esordienti 2012 hanno giocato con il San Giorgio Casatenovo una gara controllata e ben gestita vincendo largamente e con pieno merito. Il primo tempo finisce 3-0 per i padroni di casa, che passano in vantaggio dopo soli 4′ creando diverse occasioni e trovando altri due gol nel finale. Il secondo tempo termina 2-0 per il Lecco Alta, che segna due reti nei primi minuti e poi crea altre occasioni. Nel terzo tempo la squadra di casa sbaglia diversi gol, segna l’1-0 verso la metà del tempo e poi trova il raddoppio nell’ultimo minuto. Nel quarto tempo il Lecco Alta va avanti per 2-0, poi si distrae e subisce la rimonta degli avversari fino al 2-2 finale.

Bella e combattuta partita tra le squadre dei Primi Calci 2015 del Mandello e della Lecco Alta, giocata sotto un sole cocente e con una importante cornice di pubblico I piccoli atleti si sono affrontati a viso aperto sostenuti dai rispettivi tifosi. La Lecco Alta ha avuto la meglio in 3 tempi su 4 mentre una frazione si è conclusa in parità.



I Pulcini 2013 hanno affrontato l’oratorio di Oggiono con il risultato finale di 4 tempi a 0 a favore della squadra lecchese ,in una gara combattuta ma affrontata con sportività da entrambe le formazioni. I risultati dei singoli tempi sono stati 0-1; 1-3; 0-2; 1-2. Nel primo tempo la Lecco Alta ha faticato a entrare in partita: ha macinato molto gioco senza però concludere e impensierire più di tanto il portiere avversario. Il gol è venuto verso la fine del tempo con gol di Cristian, sempre attivo e mobile sulla fascia sinistra, che è riuscito a eludere la marcatura stretta e infilare la palla in rete. Nel secondo tempo il gol è maturato subito con Cesare, anch’egli molto attivo e veloce sulla fascia destra, ben servito dai suoi compagni di gioco. Di lì a poco lo stesso ha raddoppiato con una azione molto simile alla prima, permettendo a tutta la squadra di giocare in modo più tranquillo. I padroni di casa con tenacia hanno accorciato le distanze ma il terzo gol della Lecco Alta di Gabriel ha ristabilito le distanze. Dello stesso tenore il terzo tempo con la Lecco Alta che va in gol prima con Marco e poi con Samuele. Nel quarto tempo l’Oggiono mai domo, va in vantaggio e solo nel finale di tempo la Lecco Alta prima pareggia con Marco e poi un gran tiro da fuori area di Achille determina il vantaggio finale degli ospiti.

Nel posticipo di campionato contro la Zanetti, gli Esordienti misti 2011/2012 della Lecco Alta affrontano un avversario molto determinato e ben organizzato soprattutto in fase offensiva. Il primo tempo, molto combattuto, si conclude con due belle reti per la Zanetti. Nel secondo parziale i biancoverdeblu del Lecco Alta esprimono il loro miglior gioco fissando il risultato sullo 0-3. Nel terzo e quarto tempo gli avversari mettono in difficoltà una Lecco Alta poco reattiva e concludono i tempi in vantaggio rispettivamente 3-2 e 2-0.