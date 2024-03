CALCIO, LECCO ALTA: I RISULTATI DELLE GIOVANILI PRIMA DELLA PAUSA

LECCO – I giovanissimi Under 14 della Lecco Alta, reduci da una bella vittoria nel derby con l’Aurora San Francesco, hanno concesso il bis contro il Valmadrera, affrontando la partita con spirito propositivo. La poca lucidità sotto porta e un palo non consentono ai lecchesi di mettere a frutto le parecchie occasioni create e la prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo, ma un bel un gol di Lorenzo e una doppietta di Andrea mettono la partita sui giusti binari. Sprazzi di buon gioco si alternano a veloci fraseggi e consentono alla Lecco Alta di suggellare la vittoria con una quarta rete grazie a un rigore allo scadere realizzato da Simone, fissando così il punteggio sul 4-0.

I Primi Calci 2015 giocano in un bel pomeriggio primaverile in casa con la Polisportiva Suello. La partita ha visto alternarsi sia momenti anche agonisticamente accesi, sia momenti più tranquilli, con un netto predominio della squadra di casa che ha realizzato diverse reti.



Continua la serie positiva per gli Esordienti misti 2011-2012 della Lecco Alta che si impongono in trasferta per 4 tempi a 0 contro il Ballabio. Nei primi due parziali la squadra mette in campo un gioco ben organizzato, ricco di azioni offensive, costringendo l’avversario nella propria metà campo e fissando i risultati sul 4-1. Il terzo e il quarto tempo, complice anche la stanchezza, risultano meno sbilanciati: il Ballabio si presenta in prossimità della porta avversaria con più frequenza senza però risultare pericoloso e concreto rispetto alla Lecco Alta, che fissa i due risultati sul 6-0 e successivamente sul 4-0. I biancoverdeblu confermano il periodo di crescita e di forma fisica.

Nel temibile confronto fuori casa con la Brianza-Olginatese, la Lecco Alta accarezza la gioia di poter pareggiare se non proprio vincere. Invece finisce con 3 tempi a 2 per i padroni di casa : 2-0; 1-0; 0-1; 1-1. Il primo tempo parte disastrosamente per i Lecchesi . Dopo meno di un minuto sono già sotto di un gol e di lì a pochi minuti l‘Olginatese raddoppia. I lecchesi non si perdono d ‘animo e reagiscono tenendo testa al forte avversario, ma riescono solo a contenere lo svantaggio dei primi minuti.

Nel secondo tempo la Lecco Alta è più coordinata e tiene testa fin quasi la fine del tempo per poi essere trafitta in contropiede dagli avversari certamente più bravi. Nel terzo tempo i biancoverdeblu rialzano la testa e passano in vantaggio che riescono a mantenere fino alla fine nonostante i tanti tentativi dei padroni di casa. Nel quarto tempo la Lecco Alta sfiora il sogno di poter pareggiare l’incontro vincendo il tempo. Dopo 5′ di gioco bello e aperto sono i padroni di casa a segnare. La Lecco Alta non si arrende e pareggia con l‘ottimo Danilo, ma questo basta solo a pareggiare le sorti del quarto tempo ma non della partita . Per la Lecco Alta un’altra bella prova di fronte ad un avversario di tutto rispetto.

La partita tra Foppenico e Lecco Alta Pulcini 2014 termina con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. La gara è stata equilibrata e combattuta. Primo tempo approcciato male dagli ospiti che regalano diverse occasioni al Foppenico, che non le spreca. Secondo tempo decisamente migliore, anche se la squadra non concretizza le occasioni create. Terzo e quarto tempo invece ottimi per la Lecco Alta che aumenta la qualità tecnica delle giocate e soprattutto riesce a segnare le molteplici occasioni create. Importante sottolineare la reazione sia tecnica che comportamentale dei ragazzi della Lecco Alta, anch’essi attesi dalla pausa pasquale della prossima settimana.