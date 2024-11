CALCIO LECCO ALTA. PROSEGUONO I CAMPIONATI DI PULCINI E ESORDIENTI

LECCO – Buona prestazione degli Giovanissimi Under 15 che conquistano un importante punto sul campo dell’Academy Val San Martino. La Lecco Alta va in vantaggio con Andrea e successivamente subisce il pareggio su un’ azione di contropiede. Primo tempo che si chiude in parità. Nel secondo tempo le formazioni continuano a darsi battaglia con azioni che si susseguono da una parte e dall’altra ma il risultato non cambia. Partita intensa e molto fisica dove il risultato ha rispettato l’andamento della gara.

Vittoria netta degli Esordienti 2013 a Calolziocorte nella sfida con il Foppenico. Nel primo tempo il Lecco Alta parte con decisione per assicurarsi subito il vantaggio e ci riesce in meno di 10′ con Cesare che dopo poco raddoppia. A questi gol ne seguono altri e il primo tempo si chiude 6-0. Nella seconda frazione della gara i padroni di casa scendono in campo più organizzati in difesa, ma i verdeblu riescono a segnare con Danilo portando il risultato sull’ 1-0. A metà del secondo tempo si infortuna Samuele, il capitano che fino a quel momento aveva giocato bene esce dal campo. Nel terzo e quarto tempo la partita non cambia, con gli ospiti all’attacco e i padroni di casa a difendersi strenuamente. I tempi si concludono 0-2 e 0-3 e risultato finale è di 4 tempi a 0 per la Lecco Alta che fa un altro passo in avanti in questo campionato pieno di sfide.

Prima partita casalinga per i Pulcini 2016 della Lecco Alta. Una buona presenza di pubblico ha fatto da cornice alla gara con la forte formazione dell’Olginatese. I bambini della Lecco Alta guidati in panchina da Aldegani e Lavelli, dopo un inizio dove ha prevalso l’emozione, hanno dimostrato di tenere bene il campo. Sono stati tre tempi equilibrati con buone trame di gioco dove ha prevalso la correttezza e la sportività dei ragazzi in campo. Alla fine soddisfazione e strette di mani tra allenatori e bambini.

Partita difficile per gli Esordienti misti della Lecco Alta nei confronti di un’ottima Pol.2001. Primo tempo ben giocato da entrambe le formazioni, terminato in parità con una rete a testa. Nel secondo e terzo tempo gli ospiti fanno valere una maggiore determinazione e la Lecco Alta soffre le conclusioni da fuori area e la maggiore intraprendenza della squadra di Maggianico. Terminano 1-4 il secondo tempo e 0-3 la terza frazione di gioco. La Lecco Alta ha una reazione d’orgoglio nel quarto tempo e vince per 3-1 con una prestazione convincente da parte del gruppo. La gara termina per 3-2 a favore della Pol.2001.