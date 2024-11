CALCIO LECCO ALTA. SPETTACOLO E DIVERTIMENTO NELLE PARTITE DELLE UNDER

LECCO – Terza partita utile consecutiva della Lecco Alta Giovanissimi Under 15 che non va oltre il pareggio per 0-0 contro la Bellagina. Nel primo tempo, dopo una prima fase di studio, la Lecco Alta attacca gli avversari senza fortuna. Nella ripresa i verdeblu premono, ma sprecano davanti al portiere. La Bellagina reagisce e confeziona due occasione da rete di cui una finalizzata ma non validata per fuorigioco. Partita caratterizzata dal forte equilibrio e timore da parte di entrambe le squadre di subire gol. Giusta il pareggio per entrambi.

Partita dei Pulcini 2015 dalla Lecco Alta (foto in copertina) iniziata con un primo tempo bellissimo con il Mandello. I verdeblu concretizzano le occasioni con tre gol. Secondo tempo vinto dai padroni di casa 1-0; il terzo tempo 2-0 e quarto tempo 1-0. I ragazzini in campo si sono impegnati parecchio esprimendo un buon gioco di squadra da entrambe le formazioni per una piacevole gara.

Ottima prestazione dei Primi Calci 2016 della Lecco Alta che hanno fatto visita ai pari età di Cassago Brianza. Partita corretta che ha visto un ulteriore passo avanti dei bambini verdeblu, che a fine partita hanno ricevuto i complimenti anche dagli avversari.

Gli Under 14 festeggiano finalmente la vittoria, ottenuta col risultato di 2-1, contro i coetanei del Foppenico.

La partita è stata nel complesso equilibrata, con un risultato che rispecchia quanto visto nei 70′ di gioco. I ragazzi della Lecco Alta hanno disputato una gara all’attacco, rischiando poco ma sprecando molto nei pressi dell’area di rigore avversaria. Nonostante lo svantaggio iniziale, hanno dimostrato grinta e determinazione, riuscendo a ribaltare il risultato e conquistare la prima vittoria stagionale.

Bella vittoria degli Esordienti 2013 Lecco Alta contro il San Giorgio Molteno per 4 tempi a 0. Dopo un inizio di studio reciproco con una rete messa a segno da entrambe le squadre, la partita è stata a senso unico: i verdeblu in attacco e gli ospiti a difendere. Il risultato è stato una bella vittoria così distribuita nei singoli tempi: 2-1; 4-0; 2-0 e 3-0. Da segnalare i cinque gol di Danilo e i tre messi a segno da Achille.