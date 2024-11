CALCIO LECCO ALTA. STORICA VITTORIA IN PRIMA CATEGORIA CON IL TALAMONA

LECCO – Primi bilanci alle prime gare del campionato per la prima squadra della Lecco Alta, neo promossa in Prima categoria. La squadra sull’ossatura dello scorso anno ha inserito alcune nuove pedine giovani di belle speranze. Nonostante una partenza molto faticosa contraddistinta da sette sconfitte, la squadra ha sempre mostrato un gioco di buona qualità mettendo in difficoltà avversari molto più quotati, senza tuttavia raccogliere quanto di valido espresso sul campo, talvolta per alcune mancanze o disattenzioni.

La compattezza tra staff e atleti, testimoniata da una presenza costante agli allenamenti, mai inferiore alle 21-22 presenze, sta dando ultimamente i suoi frutti tant’è che nelle ultime tre uscite la Lecco Alta ha raccolto 5 punti senza mai andare in svantaggio, con 3 gol fatti e solo 2 subiti.

La vittoria in prima categoria, la prima storica per la compagine lecchese, è arrivata sul difficile campo di Talamona con un 2-1 maturato negli ultimi minuti; anche questo dimostra lo spirito del gruppo squadra di lottare e raccogliere sempre punti su ogni campo.

Nelle ultime due settimane invece sono arrivati due pareggi, contro il Valmadrera e sul nuovo campo di Gravedona contro l’Alto Lario.

La classifica è ancora avara di soddisfazioni, ma le importanti iniezioni di fiducia derivanti dalle prestazioni sono di buon auspicio per poter continuare la striscia positiva anche nelle prossime partite. Appuntamento domenica prossima, 17 novembre, in casa al Bione sul campo 1 alle 17 con la Bellagina.