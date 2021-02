CARRARA – Due reti firmate da Azzi e Iocolano regalano al Lecco la vittoria sulla Carrarese e tolgono la paura di un calo mentale dopo l’entusiasmante derby della scorsa giornata. Finisce 1-2.

LA CRONACA

Emozioni sin dai primi istanti di gioco allo Stadio del Marmi: al 3′ Iocolano sfiora il vantaggio ma la conclusione viene ribattuta in angolo, dalla bandierina la palla arriva in area a Mangni che non centra la porta. Nel ribaltamento l’ex bluceleste Giudici di testa colpisce il palo. Al 6′ sempre Giudici che da punizione batte Pissardo ma il guardialinee vede un fuorigioco: rete annullata. Al 18′ Azzi crossa al centro, Mangni di sinistro calcia centrale, facile la presa per Pulidori.

Un minuto dopo il pressing del Lecco porta i suoi frutti: Daniel Azzi riceve sulla sinistra, rientra e di destro segna lo 0-1. Al 21′ Luci sfiora il pareggio ma Pissardo, in due tempi, c’è. Al 37′ è ancora Pissardo a salvare il risultato su botta sicura di Foresta. Al 42′ il raddoppio del Lecco: con un bel diagonale Iocolano buca Pulidori sul secondo palo. 0-2 all’intervallo.

Baldini dà la scossa ai suoi: toglie Ermacora, Schirò e Piscopo e il secondo tempo riprende con Bresciani, Infantino e Caccavallo. Mossa azzeccata, al 60′ la Carrarese riapre la partita con Marilungo che ribadisce in rete il colpo di testa di Murolo finito sulla traversa. Poca concretezza nell’ultima mezz’ora di gioco, dal confronto esce meritatamente vincitore il Lecco di mister D’Agostino.

