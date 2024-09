CALCIO LECCO: CI PENSA ILARI IN ZONA CESARINI, 2-1 SULLA TRIESTINA

LECCO – Si torna al Rigamonti-Ceppi per la quinta giornata di Serie C, con la Calcio Lecco che, in questo anticipo, ospita la Triestina. Due assenze dell’ultimo minuto per mister Baldini, che deve fare a meno di Beghetto e Di Gesù, rispettivamente per una botta e un problema muscolare. Ecco dunque che nell’undici titolare entrano Louakima e Kritta. 2.606 spettatori gli spettatori ad assistere le due formazioni.

Match vivo fin dai minuti iniziali, con gli ospiti che al quarto minuto hanno la prima palla gol con Ballarini. Il Lecco risponde con Louakima, che sbaglia sul più bello dopo un’azione personale. Al 25′ Galeandro scappa alla difesa ma incappa contro Roos, bravo nel chiudere la porta all’attaccnte avversario. I lariani sono in partita e al 30′ la sbloccano: calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Celjak, subentrato al 17′ all’infortunato Marrone. La gioia però dura poco, anzi, pochissimo: cinque giri d’orologio ed è rigore per gli ospiti, che Attys non sbaglia trafiggendo Furlan. Sul finire di tempo Ilari ci prova di testa, con la palla che sorvola il legno.

La ripresa si apre con una chance colossale per Sipos, che spreca incredibilmente il gol del vantaggio solo davanti alla porta. Kritta ci prova da fuori per il Lecco, mentre Furlan è attento poco dopo su un corner della squadra friulana. Al 70′ tentativo alto di Tordini. Passano nove minuti e Correia, in tuffo, sfiora il vantaggio ospite. Quando tutto sembra apparecchiato per l’ennesimo pareggio bluceleste, ecco che al 92′ il tabellino cambia: Ilari è il più lesto di tutti a spedire in porta un pallone vagante nell’area friulana, regalando la tanto attesa vittoria al Lecco. Tre punti importantissimi per i sogni di gloria lariani.

CALCIO LECCO – TRIESTINA 2-1

Primo tempo 1-1

Marcatori: Celjak (L), Attys (T), Ilari (L)

Lecco (4-3-3): Furlan; Lepore (dal 70′ Stanga), Battistini, Marrone (dal 17′ Celjak), Kritta; Frigerio, Galli (dal 70′ Dore), Ilari; Louakima (dal 65′ Tordini), Sipos (dal 65′ Zuberek), Galeandro. All.: Baldini.

Triestina (4-3-3): Roos; Ballarini (dal 75′ Jonssonn), Struna, Frare, Bijleveld (dal 68′ Rizzo); Braima, Correia, Voca; Attys (dal 75′ Vicario), Krollis (dal 65′ Kiyne), D’Urso. All.: Santoni.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino