LECCO – “Stiamo facendo un percorso, con giovani del 2001 e 2002 capaci di andare a rete e i vecchi a disposizione per insegnare. Il Padova è una corazzata, per noi è l’occasione per un test, ci darà modo di capire a che punto siamo“. È dando fiducia ai giovani e al progetto del presidente Di Nunno che mister Zironelli prepara la partita di questo pomeriggio al Rigamonti-Ceppi.

Il Padova, già di categoria superiore l’anno scorso, si è ulteriormente rinforzato e in sette partite si è lasciato indietro solo due punti. Zironelli però non li teme: “Dobbiamo tener presente i nostri difetti, gli errori della partita con la Triestina, e giocare come sappiamo con i reparti compatti. Non carichiamo sui nostri giovani responsabilità che non gli spettano, con continuità e fiducia stanno crescendo”.

Notizie positive anche dall’infermeria che si sta svuotando e dunque – oltre Lora squalificato e Lakti con la nazionale albanese – Zironelli può contare sulla rosa quasi al completo. In forse il solo Battistini, colpito duro nell’ultimo match.

I CONVOCATI