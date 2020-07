LECCO – Ufficiale: Ivan Merli Sala vestirà bluceleste per la quinta stagione. Arrivato alla Calcio Lecco per la prima volta nel 2012, Ivan ritorna all’ombra del Resegone nell’estate del 2017, dove in tre anni conquista una promozione in Serie C e la conseguente salvezza.

Nato a Segrate l’8 febbraio 1989, nell’ultima stagione è sceso in campo 19 volte, segnando un gol nella trasferta vittoriosa di Gozzano.

Ivan, ormai hai i colori blucelesti tatuati addosso.

La mia storia inizia nel 2012 e adesso mi ritrovo a vestire per la quinta stagione la maglia del Lecco, questi colori che mi rendono contento e orgoglioso. Per questo ringrazio la Famiglia Di Nunno e tutto lo staff tecnico che mi hanno voluto.

Quest’anno ti abbiamo visto impegnato in diverse posizioni della difesa, qual è il tuo ruolo?

Come ruolo nasco difensore centrale. Ho giocato sia nella difesa a quattro che a tre. Nell’ultima stagione mister D’Agostino mi ha utilizzato come terzo di destra e mi sono trovato bene. Spero di poter dare anche nella prossima stagione il mio contributo sia al mister, che ai miei compagni di squadra, per poter gioire insieme ai nostri tifosi.

Quali sono gli obiettivi per l’anno prossimo?

La salvezza è stato il punto di ripartenza. Guardiamo la nuova stagione con nuovi obiettivi e la voglia di migliorarci, conoscendo la categoria. Ci sarà da lavorare duro e tutti insieme per creare un gruppo che riesca a fare cose importanti.

Tu sei il “guerriero” per i tifosi, quanto sono importanti?

La tifoseria è speciale, sono la spinta fondamentale sia in casa che in trasferta, ci seguono ovunque e questo è motivo di orgoglio. Ti danno quella carica per non mollare mai in campo e giocare con il cuore per combattere fino alla fine partita per partita.