LECCO – Trasferta complicata per la Calcio Lecco 1912 che va a far visita alla Carrarese, seconda forza in campionato. Si tratta della seconda partita stagionale in terra toscana, dopo l’esordio in Serie C contro l’Arezzo. I blucelesti arrivano da due risultati utili conquistati contro la Juventus U23 e il Como, che hanno dato morale ed entusiasmo all’ambiente.

Mister D’Agostino conosce la forza della Carrarese, ma non parte per sconfitto: “È una partita bella perché affrontiamo nei nomi la squadra più forte insieme al Monza, ma possiamo fare un grande match. La Carrarese attacca, non si chiude dietro e possiamo aspettare delle situazioni che ci permettono di avere le nostre occasioni e i giusti spazi. Contro Como e Juventus abbiamo fatto due belle prestazioni e sono due squadre importanti. Le partite vanno affrontate tutte con il giusto spirito e noi ci stiamo concentrando nel migliorare più noi stessi per evitare di commettere errori evitabili”.

Le curiosità dei giornalisti si spostano sull’undici che scenderà in campo: “Formazione? Ci sarà qualche piccola variazione, ma la squadra ha bisogno di continuità e anche chi subentra necessita di certezze. Mancanza di un regista? Abbiamo elementi in rosa che sanno giocare a calcio. Il regista vecchio stampo di categoria superiore è difficile da trovare e chi lo ha se lo tiene ben stretto. In questo momento non è un problema, in futuro vedremo anche con il direttore Filucchi se agire sul mercato”.

Per quanto riguarda i giocatori a disposizione, Migliorini e Bacci stanno continuando il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Magonara è in rientro, mentre Lisai è alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.