LECCO – Il Lecco esce sconfitto dalle mura amiche del Rigamonti-Ceppi nella nona giornata di Serie C, battuto 1-3 dalla Pianese.

Si decide tutto nella prima mezz’ora di gioco, la prima rete al 7′ firmata da Rinaldini che riceve palla tra le linee e batte Safarikas. Quattro minuti dopo Gagliardi atterra Capogna in area, nessun dubbio per l’arbitro che assegna il rigore a favore dei blucelesti: dal dischetto Strabelli e glaciale e batte Fontana dedicando la rete a Giudici. Gli ospiti sono più pericolosi ed al 20′ si riportano in vantaggio. Protagonista è Udoh che insacca la palla alle spalle del portiere dopo aver dribblato un paio di blucelesti. Al 33′ è ancora Rinaldini che marca il 3-1, complice una deviazione in difesa. Coach D’Agostino prova a dare la scossa, richiama in panchina Vignati e inserisce Malgrati e si chiude il primo tempo.

Secondo tempo avido di emozioni, i senesi non hanno interesse ad accelerare il ritmo mentre il Lecco fatica a trovare spazi per rendersi pericoloso. Dopo meno di dieci minuti dalla ripresa D’Agostino chiama altri due cambi: fuori Scaccabarozzi e Maffei, dentro Negro e Nacci. Al 76′ Capogna e Segato lasceranno il posto a Fall e Pedrocchi, ma nulla smuove l’inerzia della partita. Finisce 1-3 per la Pianese e il Lecco è sempre più in crisi.