LECCO – la Calcio Lecco 1912 comunica in via ufficiale la cessione di Cristian Cauz alla A.C. Reggiana 1919. Il difensore classe 1996 si trasferisce dal club bluceleste a titolo definitivo.

La società di via don Pozzi “ringrazia Cristian per il periodo passato insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera”.