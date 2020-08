LECCO – Trovato l’accordo con Cristian Cauz che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Cristian nasce il 15 agosto 1996 a Pordenone dove esordisce in Serie D nella stagione 2012/13. Il suo percorso di crescita prosegue nello Spezia, mentre l’esordio tra i professionisti arriva con la maglia della Pro Piacenza nel 2015/16.

Dopo le esperienze in D con Massese e Real Forte Querceta, Cauz gioca con regolarità in Serie C a Piacenza. Nell’ultima stagione inizia a Trapani in B e poi si trasferisce al Ravenna nel gennaio 2020.

Cauz è un difensore centrale mancino dotato di buon fisico, grazie ai suoi 188 centimetri di altezza.