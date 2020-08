LECCO – Trovato l’accordo con Giorgio Galli che ha firmato per la Calcio Lecco 1912. Galli è un mediano di centrocampo alto 1.81 metri.

Nato a Como l’11 febbraio 1996, Galli cresce nelle giovanili del Monza ma esordisce tra i “grandi” con la maglia della Caronnese in Serie D nella stagione 2014/15. Nei tre anni a Caronno Pertusella colleziona 81 partite e 7 reti, prima di ritornare a Monza in Serie C nell’estate 2017.

Nelle tre stagioni in biancorosso scende in campo per ben 76 volte, conquistando anche il primo posto nel girone A di Serie C nell’ultimo campionato.

Queste sono le sue prime parole in bluceleste: “Sono molto felice di diventare un giocatore del Lecco. Mi sono legato a questa società per i prossimi anni perché mi affascina il progetto che mi è stato proposto. Ci tengo a precisare che in passato ci sono stati motivi che non dipendevano da me e che non mi hanno permesso di essere qui”.