LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo di Luca Scapuzzi.

Attaccante esterno classe 1991 nativo di Milano e cresciuto nelle giovanili del Milan, nella sua carriera Scapuzzi ha vestito diverse maglie, tra cui quelle delle squadre britanniche Oldam Athletic e FC Portsmouth, e ha giocato in diversi campionati e coppe (come Serie B, Serie C, FA Cup, League One tra le altre) accumulando 314 presenze, 46 gol e 28 assist.

Nell’ultima stagione ha militato nella Pro Sesto, in Serie C, scendendo in campo 40 volte e siglando tre gol e altrettanti assist.