LECCO – Continua la massiccia campagna acquisti della Calcio Lecco 1912 che, dopo aver comunicato il prolungamento del contratto di Buso, ufficializza anche l’ingaggio di Federico Zuccon dall’Atalanta, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.

Federico Zuccon è un giovane mediano di piede destro classe 2003. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Sampdoria per poi passare a quello dell’Atalanta dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Primavera, collezionando anche qualche convocazione in prima squadra. Nell’ultima stagione è sceso in campo 38 volte di cui 28 nel campionato Primavera 1 e 6 in Uefa Youth League mettendo a segno 1 gol e 2 assist.

“Benvenuto a Lecco, Federico, ti aspettiamo in campo al Rigamonti-Ceppi con la maglia bluceleste addosso” spiega la società.