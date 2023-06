LECCO – È la splendida cornice di un Rigamonti-Ceppi tutto esaurito (non succedeva dal 2009) a fare da sfondo alla sfida tra Lecco e Cesena, valida per il turno d’andata delle semifinali playoff di serie C.

Al 6′ subito in scena la grande novità delle fasi finali dei playoff: il Var. L’arbitro consulta il monitor e assegna un penalty per gli ospiti per il fallo di mano di Bianconi. Dal dischetto va Mercadante, che segna l’1-0 spazzando Melgrati.

Al 14′ primo squillo del Lecco, con Buso che libera il sinistro calciando di poco fuori. Due minuti più tardi ci prova anche Girelli con un bellissimo destro da fuori, palla che sfiora l’incrocio.

Al 24′ il Lecco segna con Celjak di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora, clamorosa duplice occasione per gli ospiti: prima Melgrati si supera sul colpo di testa di Silvestri, poi Shpendi calcia di pochissimo fuori nell’uno contro uno col portiere lecchese. Al 42′ altro affondo del Cesena: ancora una volta Melgrati attento su Bumbu. Ma il gol è nell’aria e al 45′ Prestia raddoppia sugli sviluppi di un corner, con la palla che sbatte sulla schiena di Lepore prima di finire in porta.

Da segnalare, intorno alla metà del primo tempo, il bel gesto della curva lecchese, che, tra gli applausi dello stadio intero, ha esposto uno striscione in onore dell’alluvione che ha sconvolto l’Emilia Romagna.

Ripresa: dopo ben due legni colpiti da Cristian Shpendi, al 66′ gol del Lecco con Giudici e partita riaperta: Luca insacca di testa il cross partito dal piede di un ispirato Lepore. Poco prima, un errore incomprensibile di Buso che, solo davanti al portiere cesenate, non passa al liberissimo Mengni e si fa riprendere dalla difesa avversaria.

Preme il Lecco nel finale, tuttavia i blucelesti non riescono a pareggiare. Al 90′ Zambataro a terra in area, stavolta per il VAR il rigore non c’è e dopo 4′ di recupero il match si conclude sull’1-2 per il Cesena.

Giovedì 8 giugno all’ ‘Orogel/Manuzzi’ l’ennesima sfida decisiva, ancora senza appello. Ma questo Lecco ci ha abituato ai miracoli (sportivi)…

Gabriele Gritti

–

LECCO-CESENA 1-2

Primo tempo 0-2

Marcatori: Mercadante (CES) rig. 14′ pt, Prestia (CES) 45′ pt. Giudici (LC) 21′ st

Spettatori: 4.794 totali di cui 626 ospiti