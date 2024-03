CALCIO LECCO, DOMANI IL SUDTIROL. AGLIETTI: “ANCORA VOGLIA DI LOTTARE”

LECCO – I tempi dei se e dei ma, delle varie recriminazioni, di ciò che poteva essere e invece non è stato è meglio lasciarli definitivamente alle spalle; archiviato il doloroso derby lariano, il Lecco domani scende in campo (ore 14) nella natia Bolzano di un vecchio cuore bluceleste come Antonio Pasinato, affrontando il Sudtirol, attuale 12ª forza del torneo a braccetto con la Reggiana a quota 32.

Una squadra che lascia buoni ricordi in riva al lago, considerando che nel match d’andata il Lecco vinse 2-1 in rimonta. E quella datata 26 dicembre 2023, è anche l’ultima gioia assaporata dal team manzoniano. Da allora è trascorso sin troppo tempo, insomma bisogna assolutamente invertire la tendenza.

Nella consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico Alfredo Aglietti guarda in faccia alla realtà :”Sì, ripartiamo subito, il derby ormai è alle spalle dobbiamo ripetere la prestazione di Terni, portando stavolta a casa i tre punti”.

Mister i tifosi (dato parziale, a Bolzano saliranno in 252) vi saranno ancora una volta vicini.

“E noi sentiamo la loro vicinanza, anche l’altra sera con il Como c’era una cornice meravigliosa, dispiace non aver conseguito un risultato positivo, Il fatto che ci seguano in maniera continua ci deve spronare a ottenere sempre il meglio. Però ora bisogna iniziare a vincere, le chiacchiere stanno a zero, i punti disponibili per non arrivare nelle ultime tre ci sono, direi che è inutile guardare oltre. I playout distano sei lunghezze ma serve portare a casa più punti rispetto all’ultimo periodo”.

Aglietti, l’ultimo successo risale al match d’andata proprio con il Sudtirol l’avversario di domani..

“Loro si sono tirati fuori dai bassifondi, prendono pochi gol e difendono molto bene, speculando sul gollettino. Squadra cinica e concreta che sa sfruttare al meglio i calci piazzati, ottenendo il risultato positivo quando serve”.

Aglietti mancherà lo squalificato Caporale.

“Si, a parte lui siamo al completo e questa ritengo sia una bellissima notizia. Probabilmente farò dei cambi rispetto al derby, voglio parlare con i ragazzi per capire la loro disponibilità c’è voglia di lottare e di cercare di raggiungere il nostro obiettivo”.

Arbitrerà l’incontro Santoro di Messina, assistenti Capaldo di Napoli, Cataldo di Frosinone. Quarto uomo Andeng di Brindisi, Var Mazzoleni di Bergamo, Avar Di Martino di Brindisi.

Alessandro Montanelli