LECCO – È arrivato il giorno del recupero contro il Pontedera, match che non si è disputato il 17 novembre scorso a causa dell’innalzamento del livello del fiume Arno. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento positivo, con il Lecco che arriva da due vittorie consecutive, mentre i padroni di casa vogliono consolidare la seconda posizione in classifica.

Mister Gaetano D’Agostino già nel postpartita con l’Olbia aveva cercato di frenare gli eccessivi entusiasmi, per preparare al meglio questo impegno: “Tutte le partite sono difficili e andiamo a Pontedera consapevoli di affrontare forse la squadra più in forma del campionato, escluso il Monza. Andremo lì con rispetto ma sapendo di poter fare la nostra prestazione per cercare altri punti. Giocherà qualcuno che ha visto un po’ meno il campo, perché necessito di energie fresche. Gente come D’Anna e Fall, che sono subentrati e possono rappresentare un’arma in più. Negro? Mai avuto dubbi su di lui perché come giocatore è indiscutibile. Ha vissuto uno stato d’animo difficile senza mai farlo trapelare e per me è molto importante poter contare su di lui. Sta facendo vedere quello che è in grado di fare, ma può fare ancora di più perché il vero Maikol deve ancora arrivare”.

Sono 24 i giocatori che partiranno per la trasferta toscana. Oltre agli infortunati Bacci, Migliorini, Bastrini e Nivokazi, mancherà Capogna, arrivato a cinque ammonizioni stagionali e quindi squalificato per un turno.