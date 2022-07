LECCO – Arriva dal Cesena FC il nuovo acquisto della Calcio Lecco 1912: Carlo Ilari ha firmato un biennale.

Ilari è un centrocampista centrale classe 1991 cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli e della Juventus. Ha proseguito la sua carriera vestendo le maglie di Feralpisalò, Barletta, Catanzaro, Santarcangelo, Teramo, Sambenedettese e Cesena dove ha militato nell’ultima stagione mettendo a segno 4 gol e 3 assist. In carriera ha raccolto 393 presenze, di cui più di 300 tra campionato e coppa di Serie C e 12 in Serie B mettendo a segno 46 reti e 13 assist.

Le prime parole di Carlo Ilari da giocatore bluceleste: “Sono felicissimo di questa scelta e non vedo l’ora di cominciare. Per me sarà una prima volta assoluta al Rigamonti-Ceppi non avendo mai avuto la fortuna di giocarci. Possiamo toglierci delle belle soddisfazioni insieme. Lecco è una piazza importante nel panorama della Serie C e poi mi hanno riferito che la città è bellissima, passionale e vive di calcio: tutti fattori che mi hanno convinto ad accettare subito. Sono un centrocampista a cui piace avere la palla e inserirsi in avanti“.