LECCO – Dopo la sconfitta maturata tra le mura di casa contro l’Ascoli, torna in campo domani pomeriggio (18:30) il Lecco di mister Emiliano Bonazzoli nel match di recupero della prima d’andata all’Arena Garibaldi di Pisa.

La formazione bluceleste ha inserito nella lista degli abili arruolati Battistini, guarito dall’attacco influenzale, mentre Marrone non risulta tra i convocati anche se ha fatto la rifinitura. “È un giocatore d’esperienza – dice mister Bonazzoli in conferenza stampa -, lo stiamo valutando. Marrone per noi è un punto di riferimento nel reparto difensivo, anche se non è al 100% e resterà a casa”.

“Per quanto riguarda il modulo, i tre attaccanti in allenamento mi hanno dato garanzie e sabato abbiamo deciso di schierarli – continua il tecnico -. A Pisa vedremo se giocheremo con il 4-3-3 o 4-4-2″.

Riguardo al rigorista, Bonazzoli se ne esce con una battuta: “L’importante è che non scivoli, scherzi a parte anche sabato avevamo stabilito il rigorista, ma se qualcuno se la sente perché non farlo tirare. Riguardo alle difficoltà che troveremo a Pisa e Palermo, dico che giocare in certi stadi dà parecchi stimoli, dovremo essere bravi nel farli fruttare a nostro favore”.

Sulla sponda pisana, il mister nerazzurro Alberto Aquilani di sottovalutare il Lecco non ci pensa nemmeno per un nano secondo: “Loro sono una buona squadra, non bisogna guardare la classifica, non meritano di sicuro la posizione che occupano. Dovremo disputare una partita d’alto livello, solo così potremo vincere la gara. Inoltre avendo cambiato allenatore, è difficile prevedere come si schiereranno in campo; nelle precedenti uscite sono stati molto sfortunati e verranno a Pisa determinati a far risultato. Aggiungo che dovremo essere ancor più decisi del nostro avversario nel mettere a referto l’intero bottino”.

Per quanto riguarda i precedenti in serie B, il 7/11/65 il Lecco vinse al Rigamonti 1-0, mentre nella gara di ritorno (17/4/66) il Pisa si rifece superando i blucelesti con lo stesso risultato. Quindi il 24/9/67 il Lecco perse in casa 0-1, lasciando l’intero bottino ai toscani anche nel match di ritorno finendo regolato 2-0: tre successi Pisa e uno Lecco il resoconto finale.

In classifica attualmente il Pisa occupa la dodicesima piazza in coabitazione con l’Ascoli a quota dodici, mentre, come sappiamo, solo un misero punticino sin qui raccolto dal Lecco. Arbitrerà l’incontro Cosso di Reggio Calabria, assistenti Vigile di Cosenza, Galimberti di Seregno. Quarto uomo Turrini di Firenze, Var Abbatista di Molfetta, Avar Volpi di Arezzo.

Alessandro Montanelli