LECCO – Nuovo innesto in difesa per la Calcio Lecco 1912, che ha comunicato l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo dal L.R. Vicenza di Enrico Rossi, il quale ha firmato un contratto biennale con il club bluceleste.

Enrico Rossi è un terzino sinistro classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Vicenza e passato poi in Serie D al Cartigliano e all’Arzignano Valchiampo. La scorsa stagione ha militato in Serie C al FC Legnago Salus collezionando 25 presenze.

“Benvenuto a Lecco, Enrico, ti aspettiamo in campo al Rigamonti-Ceppi con la maglia bluceleste addosso” commenta con una nota la società.