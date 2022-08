LECCO – Il Lecco ufficializza l’ingaggio a titolo definitivo di Luis Maldonado, centrocampista centrale nato in Ecuador nel 1996.

In curriculum Maldonado vanta 4 campionati di Serie D nella prima parte di carriera, con le maglie di Este e Arzignano, e 4 campionati di C nella seconda parte, con le divise di Arzignano, Catania e Catanzaro. In carriera ha totalizzato 218 presenze con 34 gol e 4 assist, numeri che lo rendono un importante innesto di esperienza per il centrocampo bluceleste.