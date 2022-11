LECCO – Derby d’altissima quota nell’infrasettimanale al Rigamonti-Ceppi con la Calcio Lecco che ospita il Renate in un derby-scontro diretto tra team a parità di punti e all’inseguimento della capolista Pordenone.

Primo tempo che vede i blucelesti molto attivi, protagonista Buso che però non trova la rete. Il gol dell’1-0 lo realizza invece Giudici al 36′ con la complicità di Possenti che devia alle spalle del portiere Drago su conclusione dal limite dell’area.

Nella ripresa dopo appena otto minuti un episodio-chiave quando viene espulso Buso – al secondo ‘giallo’. Il precedente cartellino, a due minuti dalla fine del primo tempo, poteva essere tranquillamente risparmiato. Esito del match dunque a rischio per i padroni di casa, costretti a giocare in inferiorità numerica per i restanti 37′ più recupero.

Al minuto 62 paratissima di Melgrati che sventa una rete già fatta mandando in corner il tiro a colpo sicuro di Baldassin.

Di Graci, fischietto di Como, al 90′ ordina altri 5 minuti di recupero. Il Renate ci prova fino alla fine, ma la resistenza lecchese porta a casa tre punti fondamentali per questa meravigliosa avventura nei piani alti della graduatoria.

RedSpo

LECCO-RENATE 1-0

Primo tempo 1-0

LECCO (352) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Zambataro, Girelli (25′ s.t. Lakti), Galli (36′ s.t. Maldonado), Ilari (25′ s.t. Zuccon), Giudici (28′ s.t. Lepore); Pinzauti (36′ s.t. Mangni), Buso (espulso all’8′ st).

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Liberati, Rossi.

All. L. Foschi

RENATE (433) Drago; Angeli, Silva, Possenti (dal 15′ s.t. Sgarbi), Ermacora (44′ s.t. Squizzato); Baldassin, Esposito, Morachioli; Sorrentino (dal 15′ s.t. Ghezzi), Maistrello, Malotti.

A disposizione Furlanetto, Menna, Zalli, Larotonda, Rossetti, Marano, Simonetti.

All. A. Dossena.

MARCATORE: Giudici (LC) 36′ p.t.

ARBITRO: Alessandro Di Graci della sez. AIA di Como

SPETTATORI: un migliaio