LECCO – Torna in campo al Rigamonti-Ceppi il Lecco, finalmente circondato dai suoi tifosi – presenti in buon numero sulle gradinate dello stadio cittadino.

Avversaria di turno nella quarta giornata di campionato, la Feralpi Salò – squadra emanazione del gruppo bresciano che da qualche tempo è proprietario delle storiche acciaierie lecchesi del Caleotto.

Ma parlando di calcio giocato, pronti via e subito palo per gli ospiti al 5′, firmato Hergheligiu. Minuto 10’ e l’occasione è bluceleste: cross pericoloso di Zambataro, sfiorano sia Tordini sia Mastroianni – ma senza concludere in porta.

Alla mezzora pericolo per il Lecco: Di Molfetta spedisce a lato da buona posizione. Tre minuti dopo Giudici si libera di un avversario e prova a calciare da fuori area ma il pallone finisce alto.

Inizia la ripresa e Tordini prima colpisce il palo su tiro dal limite e poi su cross di Zambataro, sempre Tordini colpisce di testa e Gelmi trattiene sulla linea. Per l’arbitro la sfera non è entrata del tutto. Si gioca.

Ma è solo il prologo: la rete del vantaggio arriva al 53’ con Simone Iocolano che da dentro l’area con una conclusione secca supera il portiere avversario.



Al 69′ doppia parata di Pissardo che salva il risultato e poi rimane a terra dopo un colpo subito. Passano 5 minuti, su cross di Iocolano Petrovic prova a colpire di testa ma il pallone viene deviato in angolo.

Al 78’ ancora Petrovic che entra in area, supera un difensore, fa partire un cross in mezzo ma Ganz non riesce a mettere in rete grazie a un’ottima chiusura della difesa avversaria.

Dopo 4 minuti di recupero il match si conclude con i tre punti per il Lecco.

RedSpo