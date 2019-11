LECCO – Entrambe al terz’ultimo posto nel girone A di serie C, Lecco e Giana Erminio questa sera al Rigamonti-Ceppi lotteranno per punti pesanti, uno scontro diretto già a novembre, fondamentale in ottica salvezza. Il match valido per la 16esima giornata di campionato è in programma alle 20:45 e il Lecco non può contare su Bastrini e Migliorini, indisponibile anche uno degli estremi difensori, Alessandro Bacci per una ricaduta al problema muscolare alla coscia destra.

La probabile formazione (3-4-3): Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Pastore, Bobb, Moleri, Carissoni; Giudici, Capogna, D’Anna.