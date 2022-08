LECCO – Diramata dal Consiglio Direttivo di Lega la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022/2023. La Calcio Lecco è stata inserita nel gruppo A, formato per la maggior parte dagli stessi club dell’anno scorso. Ancora niente invece riguardo al calendario, con la decisione della Lega slittata a causa della sospensione del Campobasso dalla categoria, ancora in sospeso.

Questa la lista delle formazioni: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus U23, L.R.Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Nella stessa seduta, ufficializzate le squadre e le date anche del campionato di Primavera 3 – “Dante Berretti“, che inizierà il 24 Settembre 2022 per concludersi il 1 aprile 2023. A maggio, più precisamente fino al 20, playoff e playout. Ancora una volta, Lecco nel girone A con Carrarese, Fiorenzuola, Lucchese, Modena, Olbia, Piacenza, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Südtirol, Vis Pesaro.

RedSpo