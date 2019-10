LECCO – Era nell’aria da qualche tempo, ora finalmente anche Lecco avrà la sua squadra femminile di calcio. A confermare le aspettative gli open day per la formazione sono stati davvero un successo: oltre 60 le bambine, da tutta la provincia, che si sono presentate al “Rigamonti-Ceppi” per provare a guadagnarsi un posto in squadra.

Una vera novità per la Calcio Lecco, che per la prima volta iscrive ai campionati una squadra femminile: parteciperà al campionato provinciale esordienti (under 12), non ancora un campionato puramente femminile ma che permetterà alle ragazze di compiere un anno di formazione e rodaggio prima di approdare alle categorie esclusivamente “rosa”.

Il gruppo composto da una ventina di elementi sarà guidato dai tecnici Ambra Manzoni e Andrea Crippa entrambi freschi di patentino UEFA C e già con anni di esperienza insieme nell’attività di base; le loro sensazioni fin dai primi passi sono state positive e oltre a buon numero di partecipanti hanno potuto contare su una qualità individuale importante delle atlete, insomma un’ottima base da cui partire.

“Partire da zero per costruire una squadra non è mai facile – dichiara Giovanni Dossi, referente della sezione femminile Calcio Lecco – ma la partecipazione vista fin dai primi open day ci ha permesso di raggiungere senza troppe difficoltà il nostro obiettivo, tanto da pensare di poter iscrivere una seconda squadra al campionato pulcini. Siamo certi che questo è solo l’inizio di un percorso che ci regalerà molte soddisfazioni, puntiamo a replicare nel femminile l’ottimo lavoro fatto nel settore maschile, cosi da poter diventare un riferimento per tutte quelle bambine che nei prossimi anni volessero avvicinarsi a questo sport nella provincia di Lecco, infatti oltre a istruttori specializzati e preparati la squadra si allenerà in strutture qualificate che saranno un valore aggiunto per gli allenamenti delle bambine”.

La squadra si allenerà martedi e giovedi dalle 17.30 alle 19 al centro sportivo di Sala e giocherà le partite alla domenica mattina.