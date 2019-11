LECCO – Domani i sedicesimi di Coppa Italia, di fronte FeralpiSalò e Lecco al Lino Turina di Salò. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie convincenti in campionato e andare avanti anche in Coppa è un obiettivo comune.

Mister D’Agostino nella conferenza stampa pre-partita annuncia qualche cambio di formazione, ma non di mentalità: “Ci saranno dei cambi per dare minutaggio a chi ha giocato meno, ma comunque la Coppa Italia è una tappa importante. Culturalmente la questa competizione anche in Serie A è un po’ snobbata all’inizio e poi ci si prende gusto. Noi non possiamo prenderla come una partita di allenamento perché la FeralpiSalò sta facendo bene ed è una grande squadra e io voglio vedere la continuità del nostro lavoro. Probabilmente anche loro cambieranno molti interpreti, pur mantenendo lo stesso assetto tecnico. Hanno una rosa competitiva e noi faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di passare il turno. Domani scenderà in campo una squadra formata da un mix di giovani e giocatori di esperienza“.

Novità tra i convocati di mister D’Agostino che deve rinunciare a Maffei e Scaccabarozzi per squalifica. A riposo precauzionale anche Bastrini, Lisai e Pastore, mentre Migliorini continua le terapie di recupero. Assente per motivi familiari Jusufi.

Aggregati i giovani Malvestiti, Bonsi e Pulze.