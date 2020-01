LECCO – Si accende il calciomercato per il Calcio Lecco, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’acquisto di Alessio Milillo dalla Viterbese Castrense, squadra militante nel girone C del campionato di serie C.

Nato a Ortona in provincia di Chieti il 31 marzo 1997, Milillo cresce nelle giovanili del Pescara per poi esordire tra i “grandi” in Serie D con la maglia del San Nicolò Calcio Teramo nella stagione 2016/17, registrando all’attivo 31 presenze tra campionato e playoff.

Le sue buone prestazioni convincono il club di Serie C del Teramo a puntare su di lui, facendolo scendere in campo per 18 volte.

Nell’estate del 2018 Milillo si trasferisce alla Viterbese Castrense, dove vince la Coppa Italia di Serie C.

Milillo è un difensore centrale, dotato di una fisicità fuori dal comune grazie ai suoi 199 centimetri di altezza, pronto a portare maggior solidità alla retroguardia bluceleste.