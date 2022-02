LECCO – Luciano De Paola è convinto di poter far bene domani contro Fiorenzuola (fischio d’inizio alle 14.30 al Rigamonti-Ceppi), i ragazzi sono in forma e “come scelgo, so di scegliere bene” spiega presentando l’incontro. Non fanno paura dunque i tanti ex della formazione ospite, Mastroianni su tutti, che anche De Paola ha incrociato prima del mercato di gennaio.

Senza Tordini e Zambataro, l’unico in forse tra i blucelesti è Celjak al quale comunque il mister vorrebbe concedere qualche minuto. In attacco la coppia sarà Ganz-Nepi con Petrovic pronto a dare un contributo a partita in corso. In formissima i tre centrali di centrocampo, tutti dunque titolari; ballottaggio a sinistra tra Busi e Vasic.