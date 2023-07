LECCO – Dopo le ultime burrascose settimane, è finalmente tempo di pensare al campo per la Calcio Lecco 1912, certa della partecipazione al prossimo campionato di Serie B. Il ritiro in Valle d’Aosta (Saint-Vincent la meta designata) è alle porte, con la partenza del gruppo squadra in programma per il 16 luglio.

Intanto, dai social spunta già la prima data certa di un’amichevole: mercoledì 2 agosto. L’avversaria sarà la Tritium Calcio, neopromossa in Serie D che, neanche a farlo apposta, ha da poco ufficializzato l’arrivo di un volto ben noto alle latitudini lariane: Riccardo Capogna, che con i suoi 50 gol realizzati è il secondo marcatore all time della squadra bluceleste.

Si parla invece ancora poco di mercato: sul fronte rinnovi, è dato quasi per certo quello di Matteo Battistini, mentre trapela ancora poco sui tanti nomi in scadenza, tra i quali spiccano Buso, Lepore, Giudici e Melgrati. Complicato anche il discorso prestiti, Zuccon e Girelli su tutti, con tante corteggiatrici alla finestra di chi più si è messo in mostra nell’annata appena terminata.

Poche le notizie su eventuali nuovi innesti, anche se è dato per certo che la dirigenza lecchese si stia muovendo per costruire una rosa all’altezza il prima possibile. Naturalmente, i caos burocratici hanno rallentato i tempi, che, ad ora, sono più stretti che mai.

RedSpo