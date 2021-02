LECCO – Napoletano classe 1998, Luigi Liguori è un nuovo giocatore bluceleste. Il Lecco ha preso l’ala offensiva in prestito dal Losc Lille.

Cresciuto nelle giovanili dei partenopei, Liguori ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Cosenza in Serie C nella stagione 2017/18.Nel gennaio di quel campionato è passato al Fidelis Andria, mentre l’anno successivo ha vinto il campionato di Serie D col Bari.

L’anno scorso ha giocato nella Fermana, in C, e in estate è stato acquistato dal Lille nell’operazione che ha portato Victor Osimhen al Napoli. A settembre è tornato in prestito alla Fermana dove ha collezionato undici presenze e un assist.