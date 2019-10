LECCO – Serve una vittoria al Lecco di coach Gaetano D’Agostino, e mai come in questa occasione i tre punti sono alla portata. Nel pomeriggio in casa i blucelesti incontreranno la Pianese, 6 punti e terzultimo posto in classifica per i lariani, solo due punti più avanti i senesi. Vincere significherebbe fare un piccolo ma importante balzo nelle gerarchie del Girone A di Serie C ma soprattutto vedere una luce in fondo al tunnel della crisi che è già costata la panchina a Marco Gaburro.

Tra le missioni del nuovo tecnico quella di sfoltire una rosa troppo densa, intanto nei 24 convocati figurano tre giovani della Berretti: il portiere Pulze e i difensori Malvestiti e Bonsi.

La probabile formazione (4-3-3): Safarikas; Pastore, Bastrini, Vignati, Carissoni; Pedrocchi, Segato, Scaccabarozzi; Maffei, Strambelli, Fall.