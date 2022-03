LECCO – Tensione e fame, ottima forma e nessuna voglia di fare un campionato anonimo. Le carte ci sono tutte per una bella figura dei lecchesi, ospiti domenica dell’Albinoleffe. Bergamaschi che nonostante arrivino da due sconfitte consecutive non sono da sottovalutare: “È una squadra tosta, hanno perso due gare ma in entrambe il pareggio gli sarebbe andato stretto” commenta Luciano De Paola.

Due anche le scoppole dei nostri nei precedenti incontri tra le formazioni con i medesimi colori sociali, e per il mister ricordare ai ragazzi la brutta sconfitta di Coppa e l’ancor peggiore risultato dell’andata servirà da stimolo per domenica.

Dalla sua il tecnico lariano ha pressoché l’intero organico a disposizione, assenti probabilmente solo Kraja e Marzorati, dunque l’imbarazzo della scelta per sorprendere gli avversari.