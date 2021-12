LECCO – Con una nota la Calcio Lecco 1912 comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che è stato immediatamente posto in quarantena domiciliare in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Come da comunicazione della Lega Pro, la gara Lecco-Pro Vercelli di mercoledì 22 dicembre 2021 è stata posticipata a mercoledì 12 gennaio 2022 con inizio alle 18.